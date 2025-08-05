скріншот з Телеграм-публікації Андрія Єрмака

У безпілотниках, які Росія застосовує на війні проти України, зафіксовано наявність деталей індійського виробництва

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, мова йде про компоненти, знайдені в дронах-камікадзе, зокрема типу "Шахед"/"Герань", які активно використовуються на лінії фронту та в ударах по цивільній інфраструктурі. Єрмак наголосив, що міжнародна спільнота має вжити заходів, аби Росія не мала змоги отримувати комплектувальні з-за кордону.

Росія активно використовує "Шахеди", частину деталей яких постачають з-за кордону. Фото: Hindustantimes.com

Ця інформація з’явилася на тлі заяви індійської сторони про намір продовжити закупівлю російської нафти, попри тиск з боку президента США Дональда Трампа. Єрмак також підкреслив, що придбання російських енергоресурсів фактично сприяє фінансуванню війни.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські дрони типу "Шахед" можуть становити більшу загрозу для житлової інфраструктури. Командир ЗСУ Денис Ярославський заявив, що такі безпілотники здатні знищувати конструкції будівель до п’ятого поверху.