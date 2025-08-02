Буданов заявив, що Росія готується до війни з НАТО
На думку голови ГУР Кирила Буданова, РФ готується до великої війни
Про це він заявив в інтерв'ю "Мосейчук +", передає RegioNews.
За словами Буданова, Кремль реалізує найбільшу з 1980 року програму переозброєння - на суму понад 1,1 трильйона доларів. Ці кошти передбачено в межах системного документа, який визначає підготовку Росії до повномасштабного збройного протистояння із Північноатлантичним альянсом до 2030 року.
Першими жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Фінляндія, Норвегія та загалом північний фланг НАТО.
Нагадаємо, атомні підводні човни США наблизилися до РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп.
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