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Президент США заговорил о потерях россиян в поле боя. По его словам, это около 20 тысяч только за месяц

Об этом президент США написал в Truth Social, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что около 20 тысяч российских солдат погибли в июле в Украине. С начала года РФ потеряла 112,5 тысячи солдат. Это, говорит Трамп, много ненужных смертей.

При этом он добавил, что Украина тоже пострадала. Президент США отметил, что с начала года Киев потерял около 8 тысяч солдат, и это число без учета пропавших без вести.

"Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты. Это война, которой не должно было быть - это война Байдена, а не Трампа. Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить", - пишет президент США.

Напомним, в ответ на ультиматум Трампа: у Путина начали угрожать США война Дмитрий Медведев отреагировал на слова Трампа о разочаровании в Путине.