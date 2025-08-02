Атомные подлодки США приблизились к РФ

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что атомные субмарины, которые он приказал передислоцировать из-за угроз Медведева, уже приблизились к России

Как передает RegioNews, об этом Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", – ответил он на вопрос, приблизились ли подлодки к РФ.

Трамп также сообщил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности завершить войну против Украины, однако выдвинул ряд требований, имеющих характер ультиматума.