Атомные подлодки США приблизились к РФ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что атомные субмарины, которые он приказал передислоцировать из-за угроз Медведева, уже приблизились к России
Как передает RegioNews, об этом Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.
"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", – ответил он на вопрос, приблизились ли подлодки к РФ.
Трамп также сообщил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности завершить войну против Украины, однако выдвинул ряд требований, имеющих характер ультиматума.
США разворачивают ядерные подлодки из-за угроз РФ - ТрампВсе новости »
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