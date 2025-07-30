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Об этом сообщает AgroReview, передает Regionews.

В 2025 году черешня подорожала в Украине и за рубежом. В украинских магазинах килограмм стоил до 1500 гривен. Основной причиной называют масштабный неурожай, охвативший большинство стран-производителей.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник пояснил, что черешня принадлежит к уязвимым культурам. Эксперт объяснил, что сложные погодные условия наблюдались почти во всех ключевых странах-производителях: Турции, Узбекистане, Украине и многих европейских государствах. Исключением стала только Греция. Однако там объемы урожая не смогли удовлетворить спрос рынка

При этом на стоимость влияет также логистика. Например, в Испании черешня стоила всего 6-7 евро за килограмм. Однако в украинские магазины ягода попадала уже дороже. Кроме того, нередко из-за низкого спроса большинство поставленной ягоды могло оставаться непроданным, а это дополнительно влияло на себестоимость и повышение цен.

Напомним, в Украине подешевела голубика. Сейчас украинские производители предлагают ягоду к продаже по 165-240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм). Это на 15% меньше в среднем, чем было на прошлой неделе.