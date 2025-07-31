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Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает RegioNews со ссылкой на местную газету El 19 digital.

"От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.

Напомним, в ответ на ультиматум Трампа в окружении Путина начали угрожать США войной. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Медведев.