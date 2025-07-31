Президент одной из стран заявил, что признает оккупированные территории Украины частью РФ
Правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью РФ
Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает RegioNews со ссылкой на местную газету El 19 digital.
"От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.
Напомним, в ответ на ультиматум Трампа в окружении Путина начали угрожать США войной. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Медведев.
МАГАТЭ проверило радиацию на ЗАЭС: что показали результатыВсе новости »
31 июля 2025, 09:29Россия массово использует химическое оружие против ВСУ: известно о более чем 10 тысяч случаев
30 июля 2025, 14:35Немецкая компания получила заказы на радары для укрепления ПВО Украины
30 июля 2025, 03:20
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Луцке женщине зажало руку в тестораскатывающей машине
31 июля 2025, 18:30Соглашение о прекращении войны в Украине должно быть заключено до 8 августа, - Reuters
31 июля 2025, 18:17Россия нанесла удар по Краматорску: есть погибший и раненые
31 июля 2025, 17:53Покушение на журналиста в Киеве: нападающим оказался он сам – что говорят в полиции
31 июля 2025, 17:46Экологи оштрафовали АЗС в Винницкой области
31 июля 2025, 17:29Конфликт едва не закончился трагедией: в Кривом Роге мужчина бросил гранату под дверь соседа
31 июля 2025, 17:14Удар по Киеву: количество погибших увеличилось
31 июля 2025, 16:57На базе отдыха Днепропетровщины 16-летняя девушка упала в алкогольную кому
31 июля 2025, 16:40Повестки теперь будут посылать по почте, а отказ от получения письма будет считаться уклонением от мобилизации
31 июля 2025, 16:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций