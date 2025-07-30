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30 июля 2025, 14:35

Россия массово использует химическое оружие против ВСУ: известно о более чем 10 тысяч случаев

30 июля 2025, 14:35
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фото: Минобороны Украины
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Служба безопасности продолжает документировать массовое применение российскими оккупационными войсками запрещенного химического оружия против сил обороны Украины. Речь идет, в частности, об аэрозольных гранатах "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия - CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Также зафиксированы случаи применения кафиров ампул с ядовитым веществом – хлорпикрином

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года.

По данным следствия, чаще всего российские войска сбрасывают химические боеприпасы из FPV-дронов на позиции украинских военных. После взрыва ядовитые вещества поражают слизистые — прежде всего, глаза и дыхательные пути.

Таким образом, противник пытается заставить защитников покинуть окопы и блиндажи, чтобы попасть под прицельный огонь.

Наибольшее количество случаев применения такого оружия зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Для документирования этих преступлений и привлечения виновных в ответственность СБУ расследует уголовные производства и привлекает профильные международные организации. Часть вещественных доказательств передана через МИД в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По результатам исследований ОЗХО опубликовала три отчета, подтверждающих систематическое применение РФ химических средств ведения войны против Украины.

В ответ Совет ЕС ввел санкции против подразделений ВС РФ, причастных к разработке и использованию химического оружия, в частности, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также 27-го научного центра и 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

В декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении генералу Игорю Кириллову – начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, которого считают ответственным за массовое применение химического оружия против украинских войск.

Напомним, в марте 2025 года подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные соединения

Ранее сообщалось, что РФ активно применяет химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.

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