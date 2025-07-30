Фото: Hensoldt

Компания HENSOLDT получила заказы на поставки радаров для укрепления системы противовоздушной обороны. Известно, что стоимость пакета превышает 340 миллионов евро

Об этом сообщает "Милитарный", передает RegioNews.

Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре отметил, что украинская противовоздушная оборона нуждается в новых современных радарах. Он добавил, что часть уже используется с начала полномасштабной войны в Украине. Это важная техника защиты гражданского населения.

Что касается высокопроизводительных радаров TRML-4D, изготовленных для Украины компанией, то они созданы на основе технологии AESA. Они могут отслеживать до 1500 целей в радиусе до 250 км. Радар может быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать воздушные объекты разных типов — крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Также компания производит для Украины многофункциональных радаров ближнего радиуса действия SPEXER 2000 3D MkIII. Это обзорные системы разной дальности для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низковысотных целей.

Справка. Hensoldt AG – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Германии. Компания специализируется на производстве сенсорных технологий для защиты и наблюдения в оборонном, безопасном и аэрокосмическом секторах. Основными направлениями продукции являются радар, оптоэлектроника и авионика.

Ранее Hensoldt уже работала с Украиной. Это было в 2023 году, когда немецкое правительство передало украинским силам системы AMPS для защиты вертолетов, также производимых этой компанией. Конструкция AMPS позволяла адаптировать систему под разные условия и задачи, что повышает эффективность противоракетной защиты авиации.