20:44  29 июля
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
19:59  29 июля
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
19:11  29 июля
В Чернигове раздался мощный взрыв
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 03:20

Немецкая компания получила заказы на радары для укрепления ПВО Украины

30 июля 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Фото: Hensoldt
Читайте також
українською мовою

Компания HENSOLDT получила заказы на поставки радаров для укрепления системы противовоздушной обороны. Известно, что стоимость пакета превышает 340 миллионов евро

Об этом сообщает "Милитарный", передает RegioNews.

Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре отметил, что украинская противовоздушная оборона нуждается в новых современных радарах. Он добавил, что часть уже используется с начала полномасштабной войны в Украине. Это важная техника защиты гражданского населения.

Что касается высокопроизводительных радаров TRML-4D, изготовленных для Украины компанией, то они созданы на основе технологии AESA. Они могут отслеживать до 1500 целей в радиусе до 250 км. Радар может быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать воздушные объекты разных типов — крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Также компания производит для Украины многофункциональных радаров ближнего радиуса действия SPEXER 2000 3D MkIII. Это обзорные системы разной дальности для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низковысотных целей.

Справка. Hensoldt AG – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Германии. Компания специализируется на производстве сенсорных технологий для защиты и наблюдения в оборонном, безопасном и аэрокосмическом секторах. Основными направлениями продукции являются радар, оптоэлектроника и авионика.

Ранее Hensoldt уже работала с Украиной. Это было в 2023 году, когда немецкое правительство передало украинским силам системы AMPS для защиты вертолетов, также производимых этой компанией. Конструкция AMPS позволяла адаптировать систему под разные условия и задачи, что повышает эффективность противоракетной защиты авиации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Германия война Украина ПВО
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Избиение людей в центре Киева: на Крещатике группа молодчиков напала на прохожих
30 июля 2025, 05:40
В Запорожье дети обнаружили на пляже тело человека
30 июля 2025, 05:05
В Тернопольской области загорелась зерносушилка
30 июля 2025, 04:00
Известная юмористка защитила Лесю Никитюк: за что критиковали ведущую
30 июля 2025, 03:40
Певица Анна Тринчер рассказала, "как далеко" она может зайти на первом свидании
30 июля 2025, 02:40
В Украине подорожал чеснок: какие теперь цены
30 июля 2025, 02:20
Цены растут в Украине и во всем мире: что происходит с популярной ягодой
30 июля 2025, 01:55
Возле Черновцов произошло землетрясение
30 июля 2025, 01:35
На Днепропетровщине нашли тело коммунальщика: что произошло
30 июля 2025, 00:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »