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Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Авария произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передня Померания. Пассажирский автобус перевернулся ночью на трассе BAB19 около 02:40 ночи.

В результате ДТП 25 человек получили легкие травмы. Еще шесть получили серьезные повреждения. Их госпитализировали медики. Мужчину с тяжелыми травмами доставляли в Берлин вертолетом.

В полиции отметили, что пассажиры — представители 23 национальностей, включая немцев, украинцев, шведов, датчан, словаков, венгров, поляков, французов, итальянцев, сирийцев, китайцев, австралийцев, индийцев, канадцев, японцев, сомалийцев и других. Причину аварии устанавливают.

Напомним, ранее во Франции произошла авария на автомагистрали A81 вблизи города Дегре, когда автобус с 58 людьми, преимущественно украинскими подростками в возрасте 15-17 лет, возвращался из учебного обмена во французском городе Плоермель в Кицман Черновицкой области. Известно, что в результате аварии погибли четверо взрослых, а более 50 человек получили травмы разной степени тяжести.