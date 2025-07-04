17:42  04 липня
Синоптик розповіла, де завтра в Україні буде найспекотніше
15:41  04 липня
Власник та гендиректор "Автомагістраль-Південь" втекли з України
14:07  04 липня
Посадовець Міноборони завдав державі збитків на понад 2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
04 липня 2025, 19:15

У Німеччині перекинувся двоповерховий автобус з українцями

04 липня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Німеччині двоповерховий автобус вночі перевернувся. Правоохоронці проводять розслідування

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Аварія сталась на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Пасажирський автобус перекинувся вночі на трасі BAB19 близько 02:40 ночі. Відомо, що це був двоповерховий автобус, який відправлявся з Копенгагена до Відня. Всередині були два водії та 54 пасажири.

Внаслідок ДТП 25 людей отримали легкі травми. Ще шестеро отримали серйозні ушкодження. Їх госпіталізували медики. Чоловіка з важкими травмами доставляли до Берліна гелікоптером.

У поліції зазначили, що пасажири - представники 23 національностей, включаючи німців, українців, шведів, данців, словаків, угорців, поляків, французів, італійців, сирійців, китайців, австралійців, індійців, канадців, японців, сомалійців та інших. Причину аварії встановлюють.

Нагадаємо, раніше у Франції сталась аварія на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре, коли автобус з 58 людьми, переважно українськими підлітками віком 15–17 років, повертався з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області. Відомо, що внаслідок аварії загинули четверо дорослих, а понад 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Німеччина
Не впорався з керуванням і з'їхав в озеро: на Тернопільщині у ДТП загинув 49-річний чоловік
04 липня 2025, 14:38
На Центральному мосту в Дніпрі загинув пішохід: його особу досі не встановили
04 липня 2025, 14:15
На Волині перекинулось авто: постраждала 14-річна дівчина
04 липня 2025, 12:12
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Ексзаступника командира ЗСУ судитимуть за покривання знущань над солдатами
04 липня 2025, 19:59
На трасі Київ – Одеса перекинулась вантажівка: ускладнено рух
04 липня 2025, 19:46
35% врожаю в Україні просто пропадає: чому так стається
04 липня 2025, 19:35
Атака на Харківщину: 52-річна жінка загинула, ще троє людей скалічені
04 липня 2025, 19:30
Ворог атакував Дніпропетровщину: знищено 5 БпЛА, у Кривому Розі шестеро постраждалих
04 липня 2025, 18:54
Нерухомість на мільйони: розслідування про віцепрем’єрів Кулебу і Стефанішину
04 липня 2025, 18:45
У Дніпрі жінка не могла розірвати шлюб, бо чоловік виявився "мертвим": як їй довелось "оживити" його через суд
04 липня 2025, 18:35
Подружжя з Одеси судитимуть за незаконну торгівлю сигаретами та алкоголем
04 липня 2025, 18:22
У Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино
04 липня 2025, 18:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »