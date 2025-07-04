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Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Аварія сталась на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Пасажирський автобус перекинувся вночі на трасі BAB19 близько 02:40 ночі. Відомо, що це був двоповерховий автобус, який відправлявся з Копенгагена до Відня. Всередині були два водії та 54 пасажири.

Внаслідок ДТП 25 людей отримали легкі травми. Ще шестеро отримали серйозні ушкодження. Їх госпіталізували медики. Чоловіка з важкими травмами доставляли до Берліна гелікоптером.

У поліції зазначили, що пасажири - представники 23 національностей, включаючи німців, українців, шведів, данців, словаків, угорців, поляків, французів, італійців, сирійців, китайців, австралійців, індійців, канадців, японців, сомалійців та інших. Причину аварії встановлюють.

Нагадаємо, раніше у Франції сталась аварія на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре, коли автобус з 58 людьми, переважно українськими підлітками віком 15–17 років, повертався з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області. Відомо, що внаслідок аварії загинули четверо дорослих, а понад 50 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.