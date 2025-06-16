Силы обороны атаковали российский завод в Елабуге, производящий ударные БпЛА
В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России в Елабуге, расположенного в республике Татарстан. Поражены мощности по производству БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удар нанесли подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.
"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 12 июня ВСУ атаковали завод электроники под Москвой.
Ранее Силы обороны атаковали российский завод, где производили антенны для "шахедов" и КАБов в городе Чебоксары на территории Чувашской республики.