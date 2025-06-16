фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России в Елабуге, расположенного в республике Татарстан. Поражены мощности по производству БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удар нанесли подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 июня ВСУ атаковали завод электроники под Москвой.