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16 июня 2025, 00:15

Силы обороны атаковали российский завод в Елабуге, производящий ударные БпЛА

16 июня 2025, 00:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России в Елабуге, расположенного в республике Татарстан. Поражены мощности по производству БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удар нанесли подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 июня ВСУ атаковали завод электроники под Москвой.

Ранее Силы обороны атаковали российский завод, где производили антенны для "шахедов" и КАБов в городе Чебоксары на территории Чувашской республики.

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