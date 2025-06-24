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24 июня 2025, 15:10

Эвакуируют и минируют: ВСУ получили на вооружение бронированных роботов DODGER

24 июня 2025, 15:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "DODGER" украинского производства

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что этот украинский роботизированный комплекс многофункциональный. "Спритник" (перевод названия "DODGER" с английского языка) может эвакуировать раненых с поля боя и минировать определенные участки местности.

"Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, "DODGER" может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков", - заявили в Минобороны.

Напомним, арсенал ВСУ пополнил многофункциональный беспилотный наземный комплекс "TERMIT" украинского производства.

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