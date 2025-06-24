Эвакуируют и минируют: ВСУ получили на вооружение бронированных роботов DODGER

фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что этот украинский роботизированный комплекс многофункциональный. "Спритник" (перевод названия "DODGER" с английского языка) может эвакуировать раненых с поля боя и минировать определенные участки местности.

"Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, "DODGER" может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков", - заявили в Минобороны.