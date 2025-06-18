В Украине проверили водоемы для купания: что обнаружили специалисты

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На официальных пляжах в Украине более 12% проб воды превышено содержание кишечной палочки

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что из 172 проб воды, отобранных 6–12 июня из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, 21 проба (12,2%) не соответствовала санитарным нормам.

Специалисты лабораторий региональных центров контроля и профилактики болезней обнаружили несоответствие индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки).

Одновременно с бактериологическими анализами специалисты проверяли воду и химические показатели. Из 109 проб 20 (18,3%) не соответствовали нормативам, то есть почти каждая пятая.

Что такое кишечная палочка?

Кишечная палочка – это бактерия, естественно обитающая в кишечнике людей и животных. Некоторые ее штаммы безвредны, но другие могут вызвать серьезные кишечные инфекции, в частности с симптомами тошноты, диареи и боли в животе.

Эта бактерия относится к фекальным колиформам, и ее обнаружение в воде указывает на загрязнение сточными водами или отходами животноводства.

Как снизить риск заражения?

Избегайте купания в водоемах, где установлены запретительные знаки; рядом с очистными сооружениями, заводами или фермами; где много водоплавающих птиц; после сильных дождей – в это время вода особенно загрязнена.