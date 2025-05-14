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15 мая представители Франции и США уже будут обсуждать введение новых санкций против РФ. Ожидается, что эти ограничения будут сильнее предыдущих

Об этом сообщает Lefigaro, передает RegioNews.

В Турции 15 мая встретятся министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и сенатор США Линдси Грэм. Главной темой их встречи станет новый пакет санкций против России. Отмечается, что американский сенатор уже разработал "мощный пакет скнкций". В частности, речь идет о 500% пошлинах на импорт российской нефти.

"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло", – говорит Жан-Ноэль Барро.

По словам французского министра, предыдущие санкции не остановили войну в Украине, а значит, ЕС и США должны ввести такие ограничения, которые могли бы "навсегда задушить российскую экономику".

Напомним, что 15 мая в Стамбуле может пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. Дональд Трамп говорил о возможности его присутствия, но официальных подтверждений еще нет. Пока известно, что от США в Турцию полетят его спецпредставители Стив Виткофф и Кит Келлог. При этом в Кремле не захотели называть своих представителей заранее.