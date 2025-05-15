"Путин мешает миру": британский премьер обвинил диктатора РФ в саботаже переговоров о мире в Украине
Российский диктатор Путин так и не прилетел в Турцию на переговоры о мире. Премьер-министр Великобритании заявил, что именно из-за главы Кремля задержится прекращение огня
Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.
Британский премьер-министр Кир Стармер. Он обвинил российского диктатора Путина в саботаже мирных усилий после того, как тот не прилетел в Турцию для переговоров с Украиной.
"Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин помешает миру", - подчеркнул Стармер.
Напомним, что в Турции все же пройдут переговоры между украинской и российской делегациями. Однако Владимира Зеленского там не будет. Президент Украины подчеркнул, что если Путин не прилетел, то ему и главе СБУ, начальнику Генштаба там делать нечего.