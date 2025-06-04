Великобритания объявила о рекордной помощи Украине: входящий
Представители британского правительства объявили о рекордном пакете поддержки для Украины. Помимо финансовой помощи, это также дроны и боеприпасы.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Великобритания объявила о рекордном пакете помощи. В частности, это:
- 100 000 дронов для украинских Сил обороны до конца 2025-го — в 10 раз больше, чем в прошлом году, с рекордными инвестициями в 350 млн фунтов стерлингов;
- 140 000 уже доставленных артиллерийских боеприпасов;
- 247 млн фунтов стерлингов – на подготовку украинских военных.
Общая сумма помощи от Великобритании в этом году уже составляет 4,5 млрд фунтов стерлингов. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, это беспрецедентная помощь, которая спасает жизнь и усиливает нашу армию.
"Искренне благодарен нашим британским друзьям и лично Государственному секретарю по обороне Джону Гили за стратегическое лидерство, решительность и твердую солидарность с Украиной", - говорит глава Минобороны.
Напомним, ранее стало известно, что Германия выделяет помощь Украине в размере 400 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на производство украинских дронов.