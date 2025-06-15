За сутки ВСУ ликвидировали около 1200 россиян, — Генштаб
За прошедшие сутки, 14 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 170 российских захватчиков, шесть боевых бронированных машин, 33 артсистемы, по одной системе РСЗО и ПВО, 123 БпЛА оперативно-тактического уровня и 89 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 003 860 солдат.
Напомним, недавно воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили "символического" миллионного оккупанта.
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