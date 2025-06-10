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10 июня 2025, 00:25

Силы обороны атаковали российский завод, где изготовляли антенны для "шахедов" и КАБов

10 июня 2025, 00:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 9 июня Силы обороны Украины атаковали важный объект ВПК России в городе Чебоксары на территории Чувашской республики. Речь идет о мощностях предприятия АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Отмечается, что этот объект военно-промышленного комплекса РФ производил навигационное оборудование. Завод обеспечивал производство адаптивных антенн "Комета", используемых в ударных БпЛА типа "Shahed", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), а также другом высокоточном вооружении.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Были поражены два самолета МиГ-31 и Су-30/34.

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