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05 мая 2020, 13:03 36

Израиль заявил о создании вакцины от коронавируса

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05 мая 2020, 13:03 36
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Препарат содержит антитела и нейтрализует заболевание
Фото: pixabay.com
Препарат содержит антитела и нейтрализует заболевание

Создание вакцины от коронавируса завершено. В Израиле готовятся запатентовать препарат. Сейчас ученые продолжают исследования.

Как передает RegioNews, соответствующее заявление сделали Институт биологических исследований Израиля и Министерство обороны страны, сообщает Jerusalem Post.

Группа ученых обнаружила антитело, которое способно нейтрализовать вирус в организме. На базе этого вещества и был создан прототип сыворотки. Израильские ученые подчеркнули, что речь идет сугубо о пассивной вакцине - так называют препарат, который помогает бороться с болезнью за счет антител, тогда как активная вакцина предполагает введение мертвых или ослабленных клеток вируса для формирования иммунитета. При пассивной вакцинации иммунитет к заболеванию формируется лишь на короткое время.

Изобретенный препарат уже начали тестировать на грызунах. Также продолжается сбор крови у тех, кто переболел коронавирусом для дальнейших исследований. Израиль уже заявил, что готовится заключить контракт на коммерческое производство сыворотки, хотя процедуры согласования могут затянуться на несколько лет.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предположила, что внедрение вакцины от коронавируса в работу может начаться лишь через год. Кроме того, в ВОЗ все еще сомневаются в возможности сформировать устойчивый иммунитет к COVID-19.


коронавирус ВОЗ Израиль ученые
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