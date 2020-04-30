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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 12:57 22

ВОЗ созвала чрезвычайный комитет

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30 апреля 2020, 12:57 22
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30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19
Фото: Pixabay
30 апреля ВОЗ созвала чрезвычайный комитет. На повестке дня один вопрос: пандемия COVID-19

Об этом стало известно со страницы организации в Twitter, передают RegioNews.

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами я собираю чрезвычайный комитет. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации по обновленных рекомендаций", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Добавил, что пандемии коронавируса присвоили наивысший уровень чрезвычайного положения.

Также Тедрос Гебреісус вспомнил, что его коллеги не советовали объявлять ЧС международного значения. Но глава ВОЗ повторно созвал комитет 30 января и настоял на своем.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку агрессивной инфекции. COVID-19 быстро собрал смертельный урожай в КРН и начал стремительно распространяться по миру. По состоянию на 29 апреля 2020 года по данным ВОЗ от коронавирус погибло более 3 млн человек по всей планете.

Как писали RegioNews ранее, президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении инфекции миром COVID-19.


ВОЗ коронавирус ЧП
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