Найден еще один симптом коронавируса - ученые
Новые симптомы болезни обнаружили сингапурские медики, передает RegioNews со ссылкой на медицинский журнал Lancet.
Сообщается, что некоторые пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь.
Поскольку таких привычных для коронавирусной инфекции симптомов, как насморк, мокрый кашель и боль в горле у них не было, врачи подозревали, что имеют дело с лихорадкой денге.
Однако лечение от лихорадки денге не принесло результата, и у больных диагностировали затрудненное дыхание.
После дополнительной проверки на коронавирусную инфекцию анализы оказались положительными.
Напомним, ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках.
- 18:58 10 марта Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом
- 18:57 10 марта На Донбассе погиб боец из Винницкой области
- 18:52 10 марта На Донбассе в результате обстрелов два украинских военных погибли, семеро - ранены - ООС
- 18:39 10 марта Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен
- 18:29 10 марта На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины
- 18:25 10 марта В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой