Найден еще один симптом коронавируса - ученые

Кроме поражения дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, может проявляться также в форме зудящей сыпи

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Кроме поражения дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, может проявляться также в форме зудящей сыпи

Новые симптомы болезни обнаружили сингапурские медики, передает RegioNews со ссылкой на медицинский журнал Lancet.

Сообщается, что некоторые пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь.

Поскольку таких привычных для коронавирусной инфекции симптомов, как насморк, мокрый кашель и боль в горле у них не было, врачи подозревали, что имеют дело с лихорадкой денге.

Однако лечение от лихорадки денге не принесло результата, и у больных диагностировали затрудненное дыхание.

После дополнительной проверки на коронавирусную инфекцию анализы оказались положительными.

Напомним, ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках.