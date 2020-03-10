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10 марта 2020, 14:25 7

У жителя села Каховского района заболевание коронавирусом не подтвердилось

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10 марта 2020, 14:25 7
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Результаты анализа жителя с. Чернянка Каховского района Херсонской области, который на прошлой неделе попал в центральную районную больницу, не подтвердили коронавирус
Фото: flickr
Результаты анализа жителя с. Чернянка Каховского района Херсонской области, который на прошлой неделе попал в центральную районную больницу, не подтвердили коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Любимый Херсон.

"У молодого мужчины ночью поднялась температура и его родные вызвали скорую помощь. Спрашивая о симптомах диспетчер скорой записал обычное "ОРВИ" а в скобках указал, что парень приехал из Италии. При других обстоятельствах это не имело бы никакого значения, но не сейчас, учитывая массовый психоз вокруг коронавируса. Поэтому целый день после этого нас разрывали кто только мог. Вопрос был поставлен под контроль руководства области, в больницу побывали множество специалистов. Хотя жалоб на здоровье у самого больного практически не было", – рассказала директор Каховской ЦРБ Елена Мазур.

По словам Елены Мазур, еще 7 марта отрицательные результаты анализов на коронавирус у жителя Чернянки пришли из Херсона. А 10 марта отсутствие опасной болезни у него окончательно подтвердили столичные медики.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом в Украине зафиксировали в Черновцах. Через это с 6 по 22 марта в Черновицкой области закрыли на карантин все учебные заведения и запретили проводить массовые мероприятия.


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