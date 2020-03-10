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10 березня 2020, 15:29 15

Знайдено ще один симптом коронавірусу - вчені

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10 березня 2020, 15:29 15
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Крім ураження дихальної системи та шлунково-кишкового тракту, захворювання, викликане коронавірусною інфекцією, може проявлятися також у формі сверблячого висипу
Фото: pixabay
Крім ураження дихальної системи та шлунково-кишкового тракту, захворювання, викликане коронавірусною інфекцією, може проявлятися також у формі сверблячого висипу

Нові симптоми хвороби виявили сингапурські медики, передає RegioNews з посиланням на медичний журнал Lancet.

Повідомляється, що деякі пацієнти скаржилися на підвищену температуру і сверблячий висип.

Оскільки таких звичних для коронавірусу симптомів, як нежить, мокрий кашель і біль в горлі у них не було, лікарі підозрювали, що мають справу із гарячкою денгею.

Однак лікування від гарячки денге не принесло результату, і у хворих діагностували ускладнене дихання.

Після додаткової перевірки на коронавірус аналізи виявилися позитивними.

Нагадаємо, раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

Cтаном на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках.


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