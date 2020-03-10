Шмыгаль собирает совещание для разработки плана противодействия распространению коронавируса
Как передает RegioNews со ссылкой на издание Укринформ, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 10 марта.
"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут рассмотрены актуальные вопросы по противодействию коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.
Он также отметил, что во время заседания будут отработаны дальнейшие алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках.
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