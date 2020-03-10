В Украине пока не будут отменять массовые мероприятия - Минздрав

В Министерстве здравоохранения считают, что в настоящее время нет оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции

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В Министерстве здравоохранения считают, что в настоящее время нет оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews. По его словам, пока острой необходимости для введения ограничений на проведение массовых мероприятий нет, но ситуация меняется довольно быстро. "Мы должны понимать, что ситуация меняется достаточно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - сказал Ляшко. "Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться, и будем использовать в зависимости от ситуации", - заявил он. Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад. В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках.

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