11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
12:15  10 марта
На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ
10:06  10 марта
В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 12:58 43

Минздрав анонсировал появление коронавирусных тестов в аптеках и озвучил их цену

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 12:58 43
Читайте також українською мовою
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках
Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, после появления в аптеках цена тестов будет составлять примерно 360 гривен. Ляшко также сообщил, что сейчас ожидается их прибытие в Украину.

"Если частные учреждения и аптеки начнут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти в аптеку и провериться. Сейчас мы закупаем тесты централизованно. И мы передаем в учреждения здравоохранения, именно в те госпитальные базы, которые определены", - сказал Ляшко.

Он отметил, что тест-системы разработаны в Китае и Украина заказала 1000 единиц.

"КНР разработала эти тесты, их использовали во время сдерживания их вспышки инфекции. Сейчас у них появилась возможность передавать в другие страны. Там есть квотный принцип, мы заказали для Украины и они скоро приедут", - сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.


Коронавирус МОЗ ляшко
Во Львове создали чат-бот о коронавирусе
10 марта 2020, 12:29
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
10 марта 2020, 11:36
Коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад
10 марта 2020, 08:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »