Минздрав анонсировал появление коронавирусных тестов в аптеках и озвучил их цену
Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, после появления в аптеках цена тестов будет составлять примерно 360 гривен. Ляшко также сообщил, что сейчас ожидается их прибытие в Украину.
"Если частные учреждения и аптеки начнут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти в аптеку и провериться. Сейчас мы закупаем тесты централизованно. И мы передаем в учреждения здравоохранения, именно в те госпитальные базы, которые определены", - сказал Ляшко.
Он отметил, что тест-системы разработаны в Китае и Украина заказала 1000 единиц.
"КНР разработала эти тесты, их использовали во время сдерживания их вспышки инфекции. Сейчас у них появилась возможность передавать в другие страны. Там есть квотный принцип, мы заказали для Украины и они скоро приедут", - сообщил Ляшко.
Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.
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