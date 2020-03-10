Минздрав анонсировал появление коронавирусных тестов в аптеках и озвучил их цену

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках

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В Министерстве здравоохранения Украины считают, что быстрые тесты на выявление коронавирусной инфекции вскоре могут появиться в аптеках

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, после появления в аптеках цена тестов будет составлять примерно 360 гривен. Ляшко также сообщил, что сейчас ожидается их прибытие в Украину.

"Если частные учреждения и аптеки начнут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти в аптеку и провериться. Сейчас мы закупаем тесты централизованно. И мы передаем в учреждения здравоохранения, именно в те госпитальные базы, которые определены", - сказал Ляшко.

Он отметил, что тест-системы разработаны в Китае и Украина заказала 1000 единиц.

"КНР разработала эти тесты, их использовали во время сдерживания их вспышки инфекции. Сейчас у них появилась возможность передавать в другие страны. Там есть квотный принцип, мы заказали для Украины и они скоро приедут", - сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.