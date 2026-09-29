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29 сентября 2026, 09:31

РФ бьет по Житомирщине: под прицелом предприятия, транспортная и топливная инфраструктура

29 сентября 2026, 09:31
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Фото: ГСЧС
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С вечера 28 до утра 29 сентября российские войска совершили массированную атаку на Житомирскую область, нанеся около 10 ударов по объектам гражданской инфраструктуры региона

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Под прицелом россиян оказались объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия сразу в четырех городах: Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

На местах попадания и падения обломков вражеских ударных беспилотников работают спасатели и специальные службы, ликвидирующие последствия атак.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину ракетами "Циркон", "Искандер" и 152 БпЛА. Зафиксированы попадания на 24 локациях.

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