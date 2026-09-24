В Запорожье полицейские спасли женщину от самоубийства
В Запорожье спасли женщину. Все началось с того, что в полицию обратилась ее сестра
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Правоохранители получили звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее сестра наглоталась таблеток и хочет совершить самоубийство. Полицейские уехали по адресу. Хозяйка квартиры открыла им дверь: женщина выглядела растерянной, а потом потеряла сознание.
Инструкторы контролировали ее состояние, не давали ей уснуть до приезда медиков. К счастью женщину вовремя передали врачам.
Напомним, ранее во Львовской области мужчина поджег себя после ссоры с тещей – он получил ожоги 3-4 степени 98% тела. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.
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