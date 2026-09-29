Кинув гранату у бік підлітків: у Луцьку затримали 33-річного чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Луцьку чоловік кинув із вікна помешкання в напрямку двох підлітків навчальну гранату, яка вибухнула після падіння

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 26 вересня у Луцьку.

До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що невідомий кинув із вікна в напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув після падіння. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

За даними слідства, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських мотивів кинув із вікна помешкання навчально-тренувальну гранату.

Фігуранта затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Шептицькому Львівської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей.