Фото: ОВА

В ночь на 29 сентября российские войска продолжили массированные атаки на гражданскую инфраструктуру Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеских ударов разрушений потерпело гражданское предприятие, где пострадали шесть человек.

Кроме того, враг нанес удары по объектам портовой инфраструктуры, лицею, приюту для животных, частному дому, а также по легковому и грузовому транспорту. На этих локациях пострадали еще два человека, а в ряде мест вспыхнули пожары.

На местах работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью и утром 29 сентября российские войска снова атаковали инфраструктуру Одессы.