Безуглая назвала "кармой" удар РФ по зданию НАН Украины в Киеве

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Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла назвала "кармой" российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве

Об этом она написала в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Безуглой, НАНУ является "бессодержательным остатком СССР", который давно необходимо реформировать или закрыть.

"Но вместо этого россияне ее просто бомбят. Потому что могут. Потому что академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своем пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". В войне нет справедливости – только последствия", – написала Безуглая.

Также нардепка отреагировала на комментарии пользователей соцсетей, обвинивших ее в жестокости. Она заявила, что ей жаль людей, однако продолжила критиковать НАНУ и украинскую науку.

Безугла также поставила под сомнение достижения фундаментальной науки в Украине и заявила, что неоднократно поднимала вопрос реформирования НАНУ.

Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди. Погибли два человека.