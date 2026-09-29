18:56  28 сентября
В Днепропетровской области FPV-дрон попал в энергообъект ДТЭК
15:37  28 сентября
В результате вражеской атаки на Киев поврежден объект "Укртелекома"
08:13  29 сентября
В Ровно 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2026, 08:56

Безуглая назвала "кармой" удар РФ по зданию НАН Украины в Киеве

29 сентября 2026, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла назвала "кармой" российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве

Об этом она написала в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Безуглой, НАНУ является "бессодержательным остатком СССР", который давно необходимо реформировать или закрыть.

"Но вместо этого россияне ее просто бомбят. Потому что могут. Потому что академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своем пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". В войне нет справедливости – только последствия", – написала Безуглая.

Также нардепка отреагировала на комментарии пользователей соцсетей, обвинивших ее в жестокости. Она заявила, что ей жаль людей, однако продолжила критиковать НАНУ и украинскую науку.

Безугла также поставила под сомнение достижения фундаментальной науки в Украине и заявила, что неоднократно поднимала вопрос реформирования НАНУ.

Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди. Погибли два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Марианна Безугла НАНУ война атака российская армия
Вражеские удары по Одесщине: повреждены предприятие и порт, есть пострадавшие
29 сентября 2026, 08:45
РФ атаковала Украину ракетами "Циркон", "Искандер" и 152 БпЛА: есть попадания на 24 локациях
29 сентября 2026, 08:28
Россияне атаковали инфраструктуру Одессы
29 сентября 2026, 07:58
Все новости »
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Россияне попали в объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области
29 сентября 2026, 09:41
РФ бьет по Житомирщине: под прицелом предприятия, транспортная и топливная инфраструктура
29 сентября 2026, 09:31
Россияне атаковали два района Днепропетровщины
29 сентября 2026, 09:17
Бросил гранату в сторону подростков: в Луцке задержали 33-летнего мужчину
29 сентября 2026, 09:08
На Сумщине из-за вражеских атак пострадали четыре человека
29 сентября 2026, 08:56
Вражеские удары по Одесщине: повреждены предприятие и порт, есть пострадавшие
29 сентября 2026, 08:45
Грипп и ОРВИ: в Украине начался новый эпидемический сезон
29 сентября 2026, 08:40
РФ атаковала Украину ракетами "Циркон", "Искандер" и 152 БпЛА: есть попадания на 24 локациях
29 сентября 2026, 08:28
Формула победы: от перезагрузки власти до тотальной мобилизации
29 сентября 2026, 08:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »