Фото: Национальная полиция

В Иршаве в Закарпатье правоохранители задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве 55-летней сожительницы

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Вечером 26 сентября в полицию позвонил по телефону сам мужчина и сообщил о смерти женщины. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты.

По предварительным данным правоохранителей, около 21:00 между сожительницами возникла бытовая ссора. Оба употребляли алкоголь.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину руками по голове, лицу и груди. От полученных травм она скончалась на месте.

Для установления окончательной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители также изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В полиции отметили, что мужчина является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Напомним, в Запорожье женщина убила любовника ножом. Преступление произошло ночью 21 сентября. Правоохранители узнали от медиков о теле мужчины со следами насильственной смерти в квартире одного из домов Хортицкого района.