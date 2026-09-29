Грипп и ОРВИ: в Украине начался новый эпидемический сезон

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В Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 2026-2027 годов

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года. В этот период традиционно растет заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями.

В ЦОЗ отмечают, что эпидемиологическое наблюдение позволяет своевременно выявлять изменения в ситуации с заболеваемостью и реагировать на них. В частности, специалисты заранее заметят начало эпидемического подъема и подготовить медицинскую систему к возможному увеличению количества пациентов.

Данные эпиднадзора также используются для информирования медиков и населения, организации профилактических мероприятий и своевременного выявления новых или потенциально опасных вирусов.

Такие меры должны помочь сдерживать распространение инфекций, уменьшать количество тяжелых случаев заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, Министерство здравоохранения в ближайшее время ожидает поставку вакцин против гриппа. Они ежегодно обновляются в соответствии со штаммовым составом. В этом году препараты обновили и перерегистрировали в Украине.

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