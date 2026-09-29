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29 сентября 2026, 08:56

На Сумщине из-за вражеских атак пострадали четыре человека

29 сентября 2026, 08:56
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Фото: полиция
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В течение суток российские войска продолжили терроризировать Сумскую область, обстреляв 24 населенных пунктов региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Враг бил управляемыми авиабомбами, минометами и беспилотниками разных типов.

В Середино-Будской громаде в результате вражеской атаки травмирован 52-летний мужчина, повреждены частные дома.

В Кролевецкой громаде из-за удара БпЛА травмы получили двое мужчин в возрасте 46 и 23 года. Повреждения получили локомотив и железнодорожный путь.

В Новослободской громаде в результате попадания вражеского дрона была ранена 37-летняя женщина.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратился мужчина, получивший травмы еще 21 августа в результате попадания БпЛА в Сумской громаде.

За сутки вражеские обстрелы повредили жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства и имущество предприятий.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 724 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак 34 человека получили ранения.

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