Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Враг бил управляемыми авиабомбами, минометами и беспилотниками разных типов.

В Середино-Будской громаде в результате вражеской атаки травмирован 52-летний мужчина, повреждены частные дома.

В Кролевецкой громаде из-за удара БпЛА травмы получили двое мужчин в возрасте 46 и 23 года. Повреждения получили локомотив и железнодорожный путь.

В Новослободской громаде в результате попадания вражеского дрона была ранена 37-летняя женщина.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратился мужчина, получивший травмы еще 21 августа в результате попадания БпЛА в Сумской громаде.

За сутки вражеские обстрелы повредили жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства и имущество предприятий.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 724 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак 34 человека получили ранения.