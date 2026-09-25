В Киевской области мужчину забили до смерти
Инцидент произошел в Вышгородском районе. Мужчина во время ссоры убил знакомого до смерти
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, двое мужчин поссорились. Во время конфликта 31-летний злоумышленник нанес 44-летнему пострадавшему многочисленные удары тупым предметом в область головы, туловища и конечностей.
В результате избиения потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор.
Напомним, что в Киеве ювенальные прокуроры сообщили о подозрении двум несовершеннолетним ребятам, подозреваемым в хулиганских нападениях на двух женщин на Подоле.
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