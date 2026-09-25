В Киевской области мужчину забили до смерти

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Вышгородском районе. Мужчина во время ссоры убил знакомого до смерти

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин поссорились. Во время конфликта 31-летний злоумышленник нанес 44-летнему пострадавшему многочисленные удары тупым предметом в область головы, туловища и конечностей.

В результате избиения потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор.

Напомним, что в Киеве ювенальные прокуроры сообщили о подозрении двум несовершеннолетним ребятам, подозреваемым в хулиганских нападениях на двух женщин на Подоле.