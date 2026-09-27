Фото: Национальная полиция

В Шептицком Львовской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, взорвавшего гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва пострадали четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 сентября на проспекте Тараса Шевченко. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других служб полиции.

Осколочные ранения получили три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Все они местные жители. Пострадавшие госпитализированы, медики оказали им необходимую помощь. Угрозы для их жизни нет.

Правоохранители установили, что гранату во время конфликта взорвал 36-летний житель Шептицкого района, находившийся в отпуске военнослужащий. Полицейские установили его местонахождение и задержали.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату во время конфликта из-за денежного долга. Он пришел к 56-летнему знакомому, требуя вернуть деньги. Во время спора на улице мужчина получил боевую гранату и бросил ее под ноги знакомому.