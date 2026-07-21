На Харьковщине мужчина помогал россиянам "не умереть от голода"

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В Харькове мужчину признали виновным в пособничестве государству-агрессору. Оказалось, во время оккупации он помогал россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в марте-апреле 2024 во время оккупации села Циркуны Харьковской области мужчина помогал российским военным собирать продукты питания. Также он дал им генератор, указывал на дома местных жителей, где были материальные ценности и запасы топлива.

В частности мужчина передал россиянам ключи от чужого автомобиля Маzda и помог его запустить. На суде он признал вину. Известно, что мужчина женат и имеет двоих детей.

Суд назначил наказание в виде 4 лет 4 месяцев заключения с конфискацией имущества и запретом на 10 лет занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.