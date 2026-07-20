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20 июля 2026, 15:40

Ветеранский борщ: в Тернопольской области собрали защитников и защитниц на гастрономический фестиваль

20 июля 2026, 15:40
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Фото из открытых источников
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В Лишне в Кременецкой области провели гастрономический фестиваль. Среди гостей были ветераны и их семьи, волонтеры и все, кто хотел поддержать защитников и защитниц.

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

К событию присоединилась команда тернопольского областного отделения ОО "Захист держави". Гостям фестиваля рассказывали об организации и как можно поддерживать ветеранов и их семьи.

В частности, ветераны подписали флаг ОО "Захист держави". Каждая подпись на флаге – это история мужества, борьбы и любви к Украине.

"Фестиваль был наполнен активностями: гости смаковали борщ и гречишные вареники, знакомились с работой общественных организаций, пробовали свои силы в армреслинге, учились работать за гончарным кругом и плели маскировочные сетки", - говорят волонтеры.

По словам организаторов, такие фестивали создают возможности познакомиться с организацией, которая работает для поддержки ветеранов и военных.

Напомним, ранее в Ковеле Волынской области завершился Фестиваль бочи, объединивший ветеранов войны, участников боевых действий и спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины.

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