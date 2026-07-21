НАБУ и САП разоблачили схему в Нацгвардии: хищение более чем на 150 миллионов

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НАБУ и САП разоблачили схему в Национальной гвардии. Речь идет о хищении более 150 миллионов гривен

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .

Известно, что среди подозреваемых — чиновники НГУ (заместитель директора департамента логистики Главного управления НГУ, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель), два предпринимателя-собственника частных компаний и директор одной из подконтрольных им фирм, а также два оценщика-помощника.

Как выяснили правоохранители, в 2024 году для Национальной гвардии требовалась недвижимость для хранения продовольствия. Вместо прямой покупки у владельцев по реальной цене чиновники Нацгвардии договорились с предпринимателями. Схема была такова: предприниматели приобрели помещение через подконтрольную компанию и сразу перепродали НГУ по завышенной более чем на 143 миллиона гривен.

Также предприниматели вместе с чиновниками присвоили еще 7 миллионов гривен, которые заработали на закупках солнечных станций и шин для воинских частей.

"За счет незаконных доходов служащие НГУ приобрели автомобили премиумкласса: "Mercedes-Benz AMG GLE", 2024 г.в., "Toyota Land Cruiser 300", 2021 г.в., "Audi Q8" 2019 г.в., земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. дол. США", - говорят в САП.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.