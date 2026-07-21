В Днепре избили волонтера и похитили деньги для ВСУ

Фото: прокуратура

В Днепре задержали троих человек, напавших на волонтера. Оказалось, что они планировали это нападение

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трое мужчин узнали, что волонтер получил деньги на покупку автомобилей для военных. Тогда они приехали в его дом, насильно вытащили мужчину из квартиры, жестоко избили, проникли в жилище и украли 11 тысяч долларов. Также украли ювелирные изделия около 100 тысяч гривен.

После избиения злоумышленники требовали у волонтера еще 10 тысяч долларов за долг, которого на самом деле не было. При передаче средств одного из подозреваемых задержали.

"Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, двум из них - также по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Один из подозреваемых находится под стражей без права залога, по другому продолжается рассмотрение ходатайства о мере пресечения, еще один уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.