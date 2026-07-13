Точность, сила духа и память Героев: в Виннице продолжается чемпионат Украины по пулевой стрельбе

Фото: ГО "Захист держави"

В Виннице проходит Летний чемпионат Украины по пулевой стрельбе, посвященный памяти погибших защитников и защитниц Украины

Об этом информирует Винницкая ячейка общественной организации "Захист Держави", передает RegioNews.

Соревнования собрали лучших спортсменов из разных регионов страны, которые демонстрируют высокий уровень подготовки, точность, выдержку и жажду победы.

В рамках чемпионата общественная организация "Захист Держави" отметила спортсменов, которые показали лучшие результаты и продемонстрировали несокрушимый спортивный характер.

"Для нас честь поддерживать мероприятия, объединяющие развитие спорта, патриотическое воспитание и честь памяти Героев, отдавших жизнь за Украину", – отметили представители ГО "Захист Держави".

Организаторами чемпионата выступили Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация стрельбы Украины, ОО "Винницкая областная организация ФСО "Динамо" Украины" и Винницкая областная федерация стрельбы пулевой.

Партнером мероприятия стала общественная организация "Захист Держави", поддерживающая инициативы по развитию спортивного движения, национально-патриотического воспитания и сохранения памяти о погибших защитниках и защитницах Украины.

Летний чемпионат Украины продолжается, а его участники продолжают бороться за победы, достойно представляя свои регионы и украинский спорт.

Напомним, в первые дни лета в Межигорье, на территории Weekend Park, состоялось большое семейное спортивно-развлекательное мероприятие. Соорганизатором события выступила Вышгородская районная ГО "Захист Держави". Программа праздника включала детские футбольные соревнования по розыгрышу ценных призов, а также турнир по единоборствам К1 "Шаг к победе".