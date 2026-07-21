В Ровенской области будут судить мужчину за развращение 9-летней девочки

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В Ровенской области будут судить 46-летнего жителя Закарпатской области, которого обвиняют в развращении 9-летней девочки через социальные сети и хранении детской порнографии с целью дальнейшего распространения

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Жителю Закарпатской области, согласно санкциям инкриминируемых статей, грозит до 10 лет заключения. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Следователь следственного управления по оперативному сопровождению работников киберполиции установил, что 18 апреля 46-летний фигурант, с целью удовлетворения своей сексуальной страсти, в одной из соцсетей прислал малолетней девочке из Ровенщины фотоизображение своих половых органов с соответствующими высказываниями, побудившими ее к интиму.

Девочка показала это сообщение папе, сообщившему о преступлении полицию.

Кроме того, стражи порядка обнаружили в телефоне 46-летнего закарпатца файлы с детской порнографией, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта и распространения.

Следователь сообщил злоумышленнику о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова поставлено в известность о подозрении 48-летнему львовянину - главному инженеру одной из строительных компаний региона.