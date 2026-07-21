Силы Обороны уничтожили российский МиГ-29 на аэродроме в Курской области
Украинские военные поразили истребитель МиГ-29 и Панцирь-С1. Это произошло в Курской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
Операцию провели бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес. В результате украинские защитники атаковали истребитель МиГ-29 и Панцирь-С1 на аэродроме Халино в Курской области России.
Напомним, ранее украинские военные поразили еще 11 российских судов в Азовском море. Речь идет о небольших танкерах-"курьерах", перевозящих нефть из портов через Азовское море к крупным танкерам в Черном море для дальнейшего экспорта.
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