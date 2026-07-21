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21 липня 2026, 11:56

Не лише заради улову: на Волині провели риболовний турнір для Захисників і Захисниць

21 липня 2026, 11:56
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Фото: ГО "Захист держави"
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Поблизу села Світле на Волині, у мальовничій місцевості, яку називають "волинськими Мальдівами", відбувся обласний риболовний турнір Захисників і Захисниць України

Про це інформує громадська органіцзація "Захист Держави", передає RegioNews.

У змаганнях взяли участь представники 20 громад Ковельщини. До турніру долучилися також команди Волинського обласного та Ковельського районного осередків ГО "Захист Держави".

Учасники змагалися за принципом "зловив – відпусти". Серед найяскравіших результатів турніру:

  • найбільший лин вагою 943 грами впіймав Микола Булгаков;
  • найменшу рибу вагою 1 грам спіймав Сергій Мельничук;
  • найбільший загальний улов – 8 кг 87 грамів – здобув Петро Кулик із Ковеля.

У командному заліку перемогу здобули:

  1. "Турійськ";
  2. "Жінка відпустила";
  3. "Королі кльову".

Втім, організатори зазначають, що головною метою заходу було не лише змагання. Для багатьох учасників риболовля стала можливістю відпочити на природі, поспілкуватися та відновитися після повернення з війни.

Паралельно для дітей військовослужбовців працював Центр підтримки, організований ГО "Захист Держави". Психологиня Оксана Кондратюк провела для дітей арттерапевтичне заняття, а всі учасники отримали подарунки. Також привітали іменинника, який був серед дітей на заході.

"Такі заходи об’єднують, дають можливість відпочити, поспілкуватися й отримати позитивні емоції. І це дуже важливо, особливо коли йдеться про відновлення", – зазначила керівниця Волинського осередку ГО "Захист Держави" Наталка Войтович.

Вона нагородила команди-переможці та отримала Подяку від Ковельської районної військової адміністрації.

Захід організували Волинська ОВА, управління з питань ветеранської політики, Ковельська РВА та ГО "Федерація риболовного спорту у Волинській області".

Нагадаємо, нещодавно в Ковелі Волинської області завершився Фестиваль бочі, який об'єднав ветеранів війни, учасників бойових дій та спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України. Упродовж трьох днів за нагороди боролися понад 60 спортсменів, які змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.

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Волинська область улов рибалка ГО Захист Держави захисник змагання
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