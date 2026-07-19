Спорт, поддержка и единство: в Ковеле завершился Фестиваль бочи

Фото: ГО "Захист держави"

В Ковеле Волынской области завершился Фестиваль бочи, объединивший ветеранов войны, участников боевых действий и спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины

Об этом информирует общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Первый день фестиваля был посвящен турниру среди ветеранов войны и участников боевых действий. К соревнованиям приняли участие более 30 защитников из Волынской, Ровенской и Львовской областей.

В течение трех дней за награды боролись более 60 спортсменов, соревновавшихся как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Боча – это адаптивный вид спорта для людей с инвалидностью, в том числе с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такие соревнования способствуют социальной интеграции, реабилитации и поддержанию активного образа жизни.

По итогам фестиваля в общекомандном зачете победу одержала Ковельская команда. Второе место заняли спортсмены из Киева, а третье – команда из Ровно.

Награды победителям вручил руководитель Ковельской районной ячейки ГО "Захист Держави", заместитель председателя районного совета Андрей Броило. По его словам, фестиваль стал не только спортивным событием, но и важной площадкой для общения, поддержки и интеграции ветеранов и людей с инвалидностью.

"Этот фестиваль – гораздо больше, чем спортивные соревнования. Это социально важная мера, которая объединяет людей, дает возможность общаться, поддерживать друг друга и оставаться активными. Особенно важно, что такие события создают возможности для людей с инвалидностью и ветеранов быть частью сообщества, развиваться и достигать новых результатов", – отметил Андрей.

Инициатором проведения фестиваля стал многолетний тренер бочи Владимир Кравчук.

Мероприятие состоялось при поддержке Ковельской районной военной администрации, Ковельского районного и городского советов, Волынского регионального центра "Инваспорт" и общественной организации "Ассоциация лиц с инвалидностью "Государство в действии"".

Напомним, в первые дни лета в Межигорье, на территории Weekend Park, состоялось большое семейное спортивно-развлекательное мероприятие . Соорганизатором события выступила Вышгородская районная ячейка ГО "Захист Держави". Программа праздника включала детские футбольные соревнования по розыгрышу ценных призов, а также турнир по единоборствам К1 "Шаг к победе".