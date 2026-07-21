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21 июля 2026, 15:58

Удар по Запорожью: Оккупанты сбросили три авиабомба на жилую застройку города

21 июля 2026, 15:58
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Фото: Нацполиция
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21 июля в Запорожье оккупанты сбросили три авиабомбы на жилой район города, что привело к пожарам и значительным разрушениям

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, три российских авиабомбы попали по жилым кварталам. На места ударов первыми прибыли полицейские-парамедики, оказавшие пострадавшим в медицинской помощи до прибытия медиков.

В результате обстрела загорелась многоэтажка, а также вспыхнули припаркованные автомобили. Спасатели локализуют пожары и ликвидируют последствия атаки.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, волонтеры и другие профильные службы.

Полицейские документируют последствия военного преступления и собирают обломки боеприпасов для установления точного типа авиабомб, по которым российские войска атаковали мирное население. Собранные доказательства будут привлечены к материалам уголовного производства по очередному военному преступлению РФ.

Напомним, что в Запорожье выросло количество погибших в результате вражеской атаки – сейчас известно о двух погибших.

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