На Волині командир ТЦК продавав непридатність за 7 тисяч доларів

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На Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, до чиновника ТЦК в березні цього року звернулись щодо можливості виїзду військовозобов'язаного за кордон. Чиновник запропонував їм оформити тимчасову непридатність незалежно від реального стану здоров’я чоловіка. За свою "послугу" він отримав 7 тисяч доларів.

"Після одержання обумовленої суми посадовець, за версією слідства, організував проходження ВЛК, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - розповіли в прокуратурі.

Наразі чиновника затримали. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень. Від посади його відсторонили.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.