В Черкасской области конфликт между работниками ТЦК и персоналом предприятия завершился криминалом

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В Черкасской области в Звенигородском районе 8 июня произошел конфликт между представителями РТЦК и работниками предприятия. По этому факту полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

"Во время конфликта участники применили газовый баллончик и произвели выстрел из стартового пистолета. По факту открыто уголовное производство. Инцидент произошел 8 июня на одном из предприятий Звенигородского района. По предварительным данным, между работниками предприятия и представителями РТЦК возник конфликт, в ходе которого один из мужчин применил газовый баллончик".

Как отмечается, один из участников конфликта произвел выстрел в воздух из стартового пистолета. С места происшествия работники РТЦК забрали одного из мужчин.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в области обороны. Полицейские проводят необходимые следственные действия, опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Напомним, что руководство Одесского следственного изолятора временно отстранено от исполнения служебных обязанностей. Решение было принято на время проверки после появления в сети видео, где, вероятно, издеваются над бывшим сотрудником ТЦК, находившимся в СИЗО.