Стало известно, кто возглавил Ужгородский ТЦК после ареста руководства

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Подполковник Александр Шаповал будет исполнять обязанности начальника Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Информацию об этом Суспильному подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Александр Шаповал занимал должность начальника второго отдела Ужгородского РТЦК и СП.

Назначение прошло на фоне расследования возможных нарушений в работе Ужгородского ТЦК.

Как известно, в начале апреля 2026 года во время мониторингового визита представители омбудсмена зафиксировали ряд нарушений прав человека . Среди них – ненадлежащие условия содержания людей, антисанитария, вероятное незаконное лишение свободы и игнорирование состояния здоровья граждан.

По данным представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в помещении ТЦК обнаружили нехватку элементарных бытовых условий для десятков людей, а также факты изъятия документов и мобильных телефонов без надлежащего оформления.

5 июня суд избрал меры пресечения трем работникам Ужгородского РТЦК и СП. Исполняющий обязанности начальника центра заключили под стражу без права внесения залога.

Начальнику группы военного учета и инструктору назначили заключение под стражей с возможностью внесения залога.

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