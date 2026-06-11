Стало известно, кто возглавил Ужгородский ТЦК после ареста руководства
Подполковник Александр Шаповал будет исполнять обязанности начальника Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки
Информацию об этом Суспильному подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Ранее Александр Шаповал занимал должность начальника второго отдела Ужгородского РТЦК и СП.
Назначение прошло на фоне расследования возможных нарушений в работе Ужгородского ТЦК.
Как известно, в начале апреля 2026 года во время мониторингового визита представители омбудсмена зафиксировали ряд нарушений прав человека . Среди них – ненадлежащие условия содержания людей, антисанитария, вероятное незаконное лишение свободы и игнорирование состояния здоровья граждан.
По данным представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в помещении ТЦК обнаружили нехватку элементарных бытовых условий для десятков людей, а также факты изъятия документов и мобильных телефонов без надлежащего оформления.
5 июня суд избрал меры пресечения трем работникам Ужгородского РТЦК и СП. Исполняющий обязанности начальника центра заключили под стражу без права внесения залога.
Начальнику группы военного учета и инструктору назначили заключение под стражей с возможностью внесения залога.
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