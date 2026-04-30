Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной компании, которая реконструировала укрытие для медучреждения и, по версии следствия, безосновательно получила из бюджета более 6,5 млн грн

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Хранилище должны были переоборудовать в полноценное защитное сооружение с родильно-операционным блоком для пациентов, рожениц, новорожденных и медиков.

Правоохранители установили, что подрядчик завысил объемы работ и стоимость материалов, внес недостоверные данные в акты и подал их на оплату. Наибольшие разногласия выявились в работах, от которых зависит функционирование укрытия – вентиляции, отопления и оборудования.

Руководителю компании инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебный подлог.

Нарушения во время реконструкции могли поставить под угрозу жизнь людей, которые должны пользоваться укрытием во время обстрелов.

